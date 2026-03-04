В Волгограде начался пожар после атаки ВСУ

Mash: После атаки ВСУ в Волгограде начался пожар

В Волгограде один из сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал рядом с жилым домом, в котором также находится магазин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате была серьезно повреждена вывеска магазина и подъезд здания. Кроме того, ударная волна выбила окна. «Пострадала "Газель", припаркованная у входа, — корпус машины разрушен. На месте падения вспыхнул пожар», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке ВСУ пострадали пять человек.