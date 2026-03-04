Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 3 марта 2026Россия

В Волгограде начался пожар после атаки ВСУ

Mash: После атаки ВСУ в Волгограде начался пожар
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Волгограде один из сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал рядом с жилым домом, в котором также находится магазин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате была серьезно повреждена вывеска магазина и подъезд здания. Кроме того, ударная волна выбила окна. «Пострадала "Газель", припаркованная у входа, — корпус машины разрушен. На месте падения вспыхнул пожар», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке ВСУ пострадали пять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

    Мерц заявил об отказе европейцев принять заключенное без их участия соглашение по Украине

    Мерц высказался об отправке немецких военных на Украину

    Макрон заявил о защите Францией воздушного пространства союзников на Ближнем Востоке

    Рубио прокомментировал атаку консульства США в Дубае

    В Иране выбрали нового верховного лидера

    В Волгограде начался пожар после атаки ВСУ

    МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

    Иран запустил ракеты в сторону Израиля

    Россияне пострадали при атаке БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok