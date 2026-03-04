Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

В Москве суд запретил видео психолога о развитии женственности через насилие

Бутырский суд Москвы запретил видео психолога, утверждавшего, что изнасилование женщины способствует развитию ее чувственности и женственности. Об этом сообщает издание Baza.

Блогер-психолог опубликовал видео, в котором заявил, что изнасилованная женщина обладает «мужской энергией», и сама к себе притягивает насильника. После акта психолог рекомендовал женщинам мысленно благодарить насильника.

На видео обратили внимание правоохранители во время мониторинга соцсетей. В суде признали, что в ролике представлена информация, которая оправдывает насилие.

