Силовые структуры
16:33, 4 марта 2026Силовые структуры

Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

В Москве суд запретил видео психолога о развитии женственности через насилие
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бутырский суд Москвы запретил видео психолога, утверждавшего, что изнасилование женщины способствует развитию ее чувственности и женственности. Об этом сообщает издание Baza.

Блогер-психолог опубликовал видео, в котором заявил, что изнасилованная женщина обладает «мужской энергией», и сама к себе притягивает насильника. После акта психолог рекомендовал женщинам мысленно благодарить насильника.

На видео обратили внимание правоохранители во время мониторинга соцсетей. В суде признали, что в ролике представлена информация, которая оправдывает насилие.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении актера Семена Трескунова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).

