Мир
22:18, 4 марта 2026Мир

Власти Ирака объяснили отключение электричества по всей стране

Полное отключение электроэнергии в Ираке произошло по технической причине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Полное отключение электроэнергии в Ираке произошло по технической причине, связанной с неподачей газа на электростанцию в провинции Басра. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики государства на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отключение электроэнергии произошло в стране из-за технической неисправности, вызванной внезапным падением необходимого объема газа на электростанции Румейла в Басре», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Ирак полностью остался без света. Электросеть была полностью отключена во всех провинциях. Арабоязычный Telegram-канал NAYA опубликовал кадры с погрузившимися во тьму городом Басрой и районом аэропорта в Багдаде.

    Власти Ирака объяснили отключение электричества по всей стране

