Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 4 марта 2026Забота о себе

Врач опроверг вред ночных пробуждений

Врач ван де Лаар: Индивидуальные потребности во сне варьируются от 6 до 8 часов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Врач Мерейн ван де Лаар опроверг популярное утверждение о том, что ночные пробуждения являются вредными для организма. Его слова приводит издание Infosalus.

Как утверждает ван де Лаар, согласно статистике, жители западных стран бодрствуют в среднем до 20 процентов от общего времени ночного отдыха. Он подчеркнул, что если человек просыпается о ночам, но при этом чувствует себя хорошо, то это вариант нормы.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022

Более того, доктор добавил, что сон восемь часов подряд не является строго необходимой практикой. «Только 15-25 процентов людей спят восемь часов и более. Это зависит от индивидуальных потребностей во сне, которые обычно варьируются от шести до восьми часов», — заключил специалист.

Ранее сомнолог Карема Магомедова призвала отказаться от просмотра сериалов по вечерам. Она предупредила, что из-за этой привычки может возникнуть бессонница.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Американское командование назвало новое число ударов по Ирану

    ВСУ атаковали Донецк новым видом американского БПЛА

    Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции

    Вассерман рассказал о мести Ирана Израилю и США

    Звезды популярнейшего телешоу не стало при загадочных обстоятельствах

    Врач опроверг вред ночных пробуждений

    На Западе удивились ответу Ирана на атаку США

    Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров

    Зеленскому стали чаще желать смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok