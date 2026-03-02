Реклама

20:29, 2 марта 2026

Врач предупредила о пагубном влиянии сериалов по вечерам

Сомнолог Магомедова: Сериалы по вечерам ухудшают качество сна
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Max kegfire / Shutterstock / Fotodom

Использование гаджетов и просмотр сериалов по вечерам ухудшают качество сна, заявила врач-сомнолог Карема Магомедова. О пагубном влиянии этих привычек она предупредила в беседе с РИА Новости.

Магомедова объяснила, что синий свет от гаджетов подавляет выработку гормона мелатонина. Кроме того, пролистывание лент соцсетей и просмотр сериалов вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение. По словам сомнолога, из-за этого человеку становится сложнее уснуть, а сон становится фрагментарным.

Чтобы улучшить качество сна, врач порекомендовала отказаться от насыщенного информационного потока перед сном. Она уточнила, что для этого рекомендуется не только исключить просмотр сериалов и смартфоны, но и избегать чрезмерного общения.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков предупредил россиян о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток ночного отдыха повышает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

