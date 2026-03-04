Реклама

09:28, 4 марта 2026

Врач призвал отказаться от привычки откладывать будильник на пять минут

Врач ван де Лаар предупредил о сонливости из-за привычки откладывать будильник
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач Мерейн ван де Лаар призвал отказаться от привычки откладывать будильник на пять минут по утрам. В разговоре с изданием Infosalus он объяснил, как это отражается на самочувствии.

По словам ван де Лаара, в целом пробуждение по будильнику не вредит здоровью. Однако если его несколько раз откладывать на пять минут, то последние циклы сна будут постоянно прерываться.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

В долгосрочной перспективе из-за этой привычки у человека появится сонливость, предупредил специалист. Дело в том, что после каждого пробуждения организму приходится перезапускаться. «Это расходует энергию и приводит к тому, что люди чувствуют себя более уставшими и сонливыми по утрам. Поэтому лучшее, что вы всегда можете сделать, — установить будильник на самое позднее время, когда вам нужно встать», — добавил ван де Лаар.

Ранее сомнолог Александр Калинкин рассказал о неожиданной причине возникновения храпа. Он утверждает, что к этой проблеме приводит изжога, поскольку она раздражает верхние дыхательные пути.

