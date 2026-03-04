Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

Сообщение о планах ЦБ по мониторингу переводов россиян оказалось недостоверным

Распространившееся в сети видео с заявлением замглавы администрации президента России Максима Орешкина о планах Центробанка по мониторингу переводов физлиц оказалось фейком. Видео было сгенерировано нейросетью.

На нем Орешкин говорит, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина хочет провести проверку вкладов всех физических лиц. Кроме того, ЦБ и Минфин якобы обсуждают законопроект о тотальном мониторинге покупки, продажи и переводов средств. Орешкин также говорит, что борьба с мошенничеством нужна, но такие крайние меры лишь повысят тревожность граждан.

Видео сгенерировано искусственно, это распознала система «Зефир» — система по борьбе с дипфейками, алгоритмы которой проверяют голос, мимику, текстуру изображения и находят мелкие несостыковки. Ее точность сегодня составляет не менее 89 процентов. Основой для дипфейка стало видео, снятое в 2025 году. На нем Орешкин говорит о развитии Дальнего Востока.

Речи о тотальном мониторинге переводов россиян не идет, ЦБ вводит меры по защите граждан от мошеннических и преступных схем. Так, например, с 1 сентября 2026 года в России планируют ввести отслеживание оборотов по картам граждан, однако сделано это будет в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов. Президент Владимир Путин подписал закон о праве Росфинмониторинга получать информацию от Национальной системы платежных карт об операциях по платежным картам и через систему быстрых платежей. Также с начала 2026 года банки в рамках требований ЦБ и Росфинмониторинга усилили контроль за денежными переводами на признаки мошенничества. С 1 января 2026 года список критериев расширен с 6 до 12.

С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе, согласно которым российские банки должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников. Глава ЦБ отмечала, что крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета.

Примечательно, что в сети ранее распространялись фейки о массовых блокировках банковских карт, но ЦБ их опроверг. Вероятно, новый дипфейк с Максимом Орешкиным был сгенерирован на фоне обсуждения законопроекта ЦБ и Минфина о банковском фильтре для сделок с криптовалютой. Новое регулирование крипторынка в России предполагает ограничения на переводы в цифровой валюте за рубеж и внутри страны, а также на покупку криптовалют для россиян.

Информация о том, что ЦБ и Минфин якобы обсуждают законопроект о жестком мониторинге денежных операций россиян, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

