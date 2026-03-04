Реклама

16:41, 4 марта 2026

Зеленский высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Иордании
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Иордании Абдаллой II. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы на Украине внимательно следим за всеми событиями и с самого начала заняли принципиальную позицию. Выразил нашу поддержку и солидарность с народами Иордании и региона в целом», — написал Зеленский.

Он добавил, что страны Европы и Ближнего Востока должны координироваться ради безопасности в регионе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана по объектам США в королевстве. Тогда он заметил, что все конфликты должны решаться только путем дипломатии.

