26-летней девушке пришлось заново учиться ходить и говорить из-за тяжелой болезни

Mirror: Британка перенесла инсульт в 26 лет и заново начала учиться говорить

26-летняя британка Хлоя Найтингейл перенесла тяжелый инсульт, однако смогла превзойти пессимистичные ожидания врачей. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам матери девушки Венди, Хлоя внезапно почувствовала недомогание и боль в левом боку и сразу подумала, что у нее инсульт. Мать же засомневалась: у девушки и до этого были проблемы с позвоночником и тики из-за синдрома Туретта. Однако когда речь дочери стала спутанной, женщина вызвала бригаду врачей. В больнице Хлою ввели в искусственную кому и сказали родителям, что она вряд ли выживет. Несмотря на это, нейрохирурги в другой клинике согласились ее прооперировать. Хирургическое вмешательство длилось 6,5 часа и прошло успешно.

Когда девушка очнулась от восьмидневной комы, она не могла видеть, говорить, ходить и есть. Прошло 229 дней, прежде чем ее выписали из больницы на попечение матери. К настоящему моменту девушка уже начала учиться заново ходить и говорить после болезни. «У нее нарушена кратковременная память, но долговременная хорошая. Кровоизлияние произошло в левую часть мозга и затронуло правую часть тела. Мы ждем, когда ей назначат дополнительную терапию, чтобы справиться с этим», — рассказала Венди.

Ранее врач Даниэль Лопес Росетти посоветовал для профилактики инфаркта и инсульта тщательно чистить зубы. По его словам, при плохой гигиене бактерии из ротовой полости могут попасть в кровоток и достичь жизненно важных органов.