Адвокаты высказались о грозящем бывшему первому замминистра обороны России наказании

Адвокат Халеян допустил, что Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы

Задержанному бывшему первому замминистра обороны России Руслану Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы, предположил адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян. О грозящем Цаликову наказании специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Пока мы видим только официальную формулировку обвинения от СК. На данном этапе говорить о виновности или невиновности преждевременно. До вступления приговора суда в законную силу действует презумпция невиновности. Человек не виновен — это аксиома», — отметил Халеян.

Если оценивать формально, то санкции по совокупности вменяемых статей, особенно за организацию преступного сообщества (часть 3 статья 210 УК РФ), предусматривают длительные сроки лишения свободы — до 20 лет лишения свободы. Однако мы не знаем всех деталей обвинения Альберт Халеян адвокат по уголовным делам

Адвокат объяснил, что наказание будет зависеть от того, что именно следствие сможет доказать в суде. Он добавил, что это может быть как реальный срок, так и значительно более мягкое наказание, если часть обвинений не подтвердится.

«Практика по делам о преступлениях в особо крупном размере в военной и бюджетной сферах, как правило, строгая. Но она не монолитна. Все зависит от позиции защиты, поведения самого обвиняемого и качества собранных доказательств. В последнее время мы видим, что суды все чаще обращают внимание на процессуальные нарушения и нестыковки в финансовых экспертизах. Такие дела очень тяжело доказываются. Сложный процесс для обеих сторон, как для обвинения, так и для защиты», — сообщил он.

По словам специалиста, в деле большой объем работы: финансовые документы за несколько лет, показания свидетелей, сложные бухгалтерские и экономические экспертизы. Он пояснил, что установить прямую причинно-следственную связь между подписью на документе и фактом хищения, а тем более доказать создание «преступного сообщества», а не просто халатность или ошибку в управлении — задача тяжелая. «Это требует месяцев, а иногда и лет кропотливой работы», — сообщил собеседник.

В свою очередь, адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что задержание Цаликова — это очередной виток в череде расследований деятельности лиц из числа высшего руководство Министерства обороны.

По словам собеседника, трудно поверить, что работа финансового управляющего, сделавшего карьеру в региональном правительстве, а после следовавшего за Сергеем Шойгу в МЧС, администрации Московской области и Минобороны, долгие годы не привлекала внимание проверяющих.

«Очевидно, что для задержания лиц такого уровня необходимо согласование на самом верху. Вероятно, что все изменилось с началом СВО, когда первое лицо максимально четко определило приоритеты. С учетом предъявленных обвинений и указанного периода смело можно предположить, что именно незаконная деятельность в сложный для страны период стала конечной точкой в карьере и стартом в уголовном преследовании», — добавил он.

Среди предъявленных обвинений фигурирует статья 210 УК РФ, которая наряду с тяжестью других обвинений практически гарантирует суровое наказание, а по сложившейся практике бывший замминистра и его близкие могут лишиться имущества на многие миллионы Юрий Левин адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов

Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров заявил «Ленте.ру», что если обвинения подтвердятся, то речь идет о совокупности тяжких и особо тяжких преступлений.

«Создание преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) само по себе предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. С учетом инкриминируемых эпизодов растраты в особо крупном размере, легализации денежных средств и получения взяток итоговая квалификация может привести к значительному сроку лишения свободы, а также к крупным штрафам и конфискации имущества», — заметил он.

По словам собеседника, подобные дела традиционно относятся к категории наиболее сложных в расследовании. Следствию необходимо доказать не только сами эпизоды хищений или получения незаконного вознаграждения, но и наличие устойчивого преступного сообщества, распределение ролей между участниками, а также связь конкретных финансовых операций с предполагаемыми преступными действиями.

«В практике такие дела обычно сопровождаются масштабным финансовым анализом, проведением большого количества экспертиз и изучением значительных объемов документации, включая государственные контракты, финансовые потоки и решения должностных лиц. Важную роль играют показания участников предполагаемой схемы и анализ движения денежных средств», — рассказал Пивоваров.

Как правило, расследование подобных уголовных дел занимает длительное время, поскольку необходимо установить все эпизоды, проверить финансовые цепочки и закрепить доказательственную базу Антон Пивоваров адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX

Ранее стало известно, что бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов был задержан. Он подозревается в создании преступного сообщества. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, участники преступного сообщества с 2017 по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.