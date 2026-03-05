Аленка с «памятника Русской Смерти» стала товарным знаком

Роспатент зарегистрировал два товарных знака с пугающей Аленкой из Нововоронежа

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала два товарных знака с изображением Аленки со скандального памятника в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявки на регистрацию товарных знаков «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» были поданы в мае 2024 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на 10 лет. Товарные знаки могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.

Памятник «Аленке» был установлен в городском парке Нововоронежа в 2020 году. Скульптура была посвящена основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается город. В сети арт-объект из-за пугающего лица и непропорциональных размеров окрестили «памятником Русской Смерти». В результате местные жители попросили убрать «Аленку», поскольку она якобы позорит их родной город. Статую продали на аукционе, а взамен ее поставили другую.

