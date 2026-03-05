Атака Ирана на самый крупный танкер с начала конфликта попала на видео

NAYA: Момент удара Ирана по танкеру Sonangol Namibe попал на видео

Иран атаковал нефтяной танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов, стоявший на якоре недалеко от иракского порта Хор-аль-Зубайр. Видео удара публикует арабоязычный Telegram-канал NAYA.

По данным Bloomberg, к судну приблизилась небольшая лодка, и позже экипаж услышал громкий хлопок. Компания Sonangol Marine Services сообщила, что корпус танкера получил пробоину, но «вода вытекала из балластного танка — отсека, предназначенного для обеспечения устойчивости судна».

Авторы материала подчеркнули, что инцидент с Sonangol Namibe стал одним из самых дальних случаев нападения на суда с начала конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, это был самый крупный танкер, подвергшийся атаке.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о ракетном ударе по американскому нефтяному танкеру в северной части Персидского залива.