Мир
23:32, 4 марта 2026Мир

Белый дом раскритиковал «раздачу лучшего оружия» Украине

Левитт: При Байдене Украине отдали лучшее оружие США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Передавать оружие Киеву для Соединенных Штатов было «неразумным решением». С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

В своей речи она заявила, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял «очень глупый и некомпетентный лидер», имея в виду Джо Байдена.

«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — заявила пресс-секретарь американской администрации. Она также напомнила, что лидер страны Дональд Трамп указывал на неразумность таких шагов.

Ранее Кэролайн Левитт резко ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на его жалобы о якобы нечестных призывах главы Белого дома к уступкам для урегулирования конфликта.

