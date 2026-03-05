Передавать оружие Киеву для Соединенных Штатов было «неразумным решением». С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
В своей речи она заявила, что в предыдущий президентский цикл Америкой управлял «очень глупый и некомпетентный лидер», имея в виду Джо Байдена.
«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — заявила пресс-секретарь американской администрации. Она также напомнила, что лидер страны Дональд Трамп указывал на неразумность таких шагов.
Ранее Кэролайн Левитт резко ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на его жалобы о якобы нечестных призывах главы Белого дома к уступкам для урегулирования конфликта.