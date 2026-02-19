В США резко ответили Зеленскому после его жалобы на Трампа

В Белом доме ответили Зеленскому на слова о якобы нечестных призывах Трампа

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт напомнила Украине о несправедливости продолжения боев после слов Владимира Зеленского, что глава Штатов Дональд Трамп якобы нечестно призывает к уступкам для урегулирования только Украину. Об этом Левитт рассказала в ходе брифинга.

«Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», — ответили в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать заявление Зеленского.

Как добавила Левитт, Трамп привержен цели достижения урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский выразил опасение, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева. До этого украинский лидер также счел несправедливым то, что американский лидер призывает Киев пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Зеленский предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.

До этого Зеленский также заявил о готовности обсудить вывод украинских войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние.