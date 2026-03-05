Реклама

Российский телеведущий пожаловался на испражняющихся на улицах одной страны людей

Телеведущий Владимир Тишко заявил, что в Индии люди испражняются на улицах
Олег Давыдов
Фото: Kamal Kishore / Reuters

Известный российский телеведущий и актер Владимир Тишко поделился неприятными впечатлениями об Индии, которую он посетил для съемок в шоу «Тайный миллионер». В разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой он заявил, что в этой стране люди испражняются на улицах. Запись их беседы доступна на YouTube.

Тишко рассказал, что до начала съемок участников проекта на некоторое время поселили в отеле. «Там было просто ужасно, дышать нечем. (...) Коровы *** [испражняются], люди *** [испражняются]. Идет рядом чувак, мужик какой-то в чалме, такой импозантный, сел и стал *** [испражняться]. Я такой [подумал]: "Господи, боже мой, это что такое?" (...) Я был в шоке», — вспомнил он.

По словам телеведущего, он сильно удивился, когда узнал, что находится в Джайпуре — одном из индийских городов-миллионников, столице штата Раджастхан. «Там есть невероятные дворцы и все остальное, но это все катастрофа просто, это просто чудовищно», — пожаловался Тишко.

Ранее Тишко признался, что столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем перед съемками в экстремальном реалити-шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». Перед участием в проекте он бросил курить, из-за чего у него произошел гормональный сбой.

Премьера шоу «Тайный миллионер» состоялась на канале СТС в феврале. В эфире программы звезды шоу-бизнеса живут во дворце в индийском городе Джайпур и пытаются вычислить, кто из них прячет у себя золотой слиток.

