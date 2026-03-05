Реклама

Британские ВМС сообщили о взрыве на танкере у берегов Кувейта

Британские ВМС сообщили о взрыве на танкере у берегов Кувейта и утечке нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Tim Wimborne / Reuters

Взрыв произошел возле танкера у берегов Кувейта. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

Отмечается, что судно стояло на якоре в 30 морских милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. По словам капитана танкера, взрыв произошел с левого борта, после чего он заметил небольшое судно, покидающее этот район. Отмечается, что в воду из грузового резервуара произошло попадание нефти. В результате инцидента никто не пострадал, возгораний не зафиксировано. В то же время ожидается, что утечка нефти может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

Ранее британские Военно-морские силы (ВМС) сообщили об атаке судна у берегов Йемена.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. В свою очередь, Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.

