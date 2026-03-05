Реклама

11:26, 5 марта 2026

Британских военных с опытом работы на Украине перебросили на Ближний Восток

Telegraph: Британия перебросила на Ближний Восток военных с опытом на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Великобритания перебросила на Ближний Восток военных «с опытом работы на Украине». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным источников газеты, это решение было принято по просьбе нескольких стран региона. Как стало известно изданию, среди переброшенных военнослужащих есть солдаты 12-го полка Королевской артиллерии, ведущего подразделения британской армии по борьбе с дронами.

«Первая группа — это британцы, которые имеют опыт работы на Украине и с украинцами и смогут дать специализированные рекомендации, в частности, по тому, как можно усовершенствовать системы обнаружения, предупреждения и поражения дронов», — рассказал изданию неназванный западный чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул Великобританию в отсутствии помощи в войне на Ближнем Востоке. По его словам, британский премьер-министр Кир Стармер должен был помочь Соединенным Штатам из-за существующих между странами особых отношений.

