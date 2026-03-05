Реклама

10:19, 5 марта 2026Россия

Десятки животных сгорели заживо на российской ферме

Десятки коров и баранов заживо сгорели на ферме в Ленобласти
Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Десятки коров и баранов заживо сгорели на ферме в деревне Черенковицы Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, огонь охватил кровлю загона и распространился на площади 800 квадратных метров. В хлеву находилось примерно 100 животных.

В результате происшествия не выжили 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. Личный состав 119 и 120 пожарных частей Волосовского отряда Леноблпожспас смог вывести из горящего стойла 20 коров.

До этого сообщалось, что при пожаре в Самарской области не спасли 500 цыплят.

Еще раньше в селе Пьянково Курганской области при пожаре на ферме сгорели 25 свиней. Отмечается, что возгорание на 160 квадратных метрах ликвидировали восемь специалистов и три единицы техники.

