Из жизни
20:28, 5 марта 2026Из жизни

Дети выпили средство от насекомых из-за ошибки бармена

В Австралии двух девочек в ресторане напоили средством от насекомых
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rezmita Anggriani / Shutterstock / Fotodom

В городе Перт, Австралия, ресторан оштрафовали на 40 тысяч австралийских долларов (2,2 миллиона рублей) за то, что бармен напоил гостей средством от насекомых. Об этом сообщает abc.net.au.

Пострадавшими оказались 12-летняя Ханна и ее 11-летняя сестра Оливия. Они пришли в ресторан Miky's с родителями — Маркусом и Мишель — и заказали клюквенный сок. Ни о чем не подозревая, девочки попробовали принесенные напитки и практически сразу начали отплевываться. Они сказали родителям, что он отравлен. Мишель сделала глоток и согласилась с детьми.

Маркус решил разъяснить ситуацию и обратился к бармену. Сначала тот утверждал, что сок просто старый, но в итоге выяснилось, что он подал детям средство от насекомых, похожее по цвету на клюквенный сок. Узнав об этом, испуганные клиенты ресторана тут же отправились в больницу.

По словам Мишель, девочки чувствовали жжение в животе, покалывание в пальцах рук и головную боль. Они провели в больнице несколько часов, прежде чем их отпустили домой. Сейчас Мишель, Ханна и Оливия в порядке.

Маркус подал на ресторан в суд. Его владелец пытался избежать ответственности и свалить всю вину на бармена, однако ему также выписали штраф. Ресторан закрылся.

Ранее сообщалось, что суд в Шанхае, Китай, обязал двух подростков выплатить огромный штраф за то, что они помочились в суп в ресторане. Свои действия они снимали на видео.

