Из жизни
14:27, 16 сентября 2025Из жизни

Подростки помочились в суп в ресторане и сняли это на видео

В Китае подростков, помочившихся в суп в ресторане, оштрафовали на 25 млн рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Суд в Шанхае, Китай, обязал двух подростков выплатить огромный штраф за то, что они помочились в суп в ресторане. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

24 февраля 17-летние Тан и Ву решили записать вирусный ролик, когда обедали в отдельной комнате в ресторане. Они сняли видео, в котором по очереди вставали на стол и мочились в чашу с супом. Через три дня они опубликовали ролик в интернете. Он быстро набрал популярность.

14 марта сеть ресторанов сычуаньской кухни «Хайдилао» подала на подростков в суд. Представители заведения потребовали от Тана, Ву и их родителей принести публичные извинения и компенсировать убытки. Их семьи оштрафовали на 2,2 миллиона юаней (25,5 миллиона рублей). В сумму включены расходы ресторана на дезинфекцию и замену посуды, а также репутационный ущерб и судебные издержки.

Представители сети ресторанов заявили, что планируют возместить убытки четырем тысячам клиентов, которые посетили ресторан в день инцидента. Отмечается, что это судебное разбирательство стало одним из самых громких в Китае из-за размера штрафа, выписанного за умышленную порчу продуктов питания.

Ранее сообщалось, что в Китае полицейский корги по кличке Фузай лишился «годовой премии» в виде угощений, поскольку спал на рабочем месте и помочился в миску с едой. Пользователи соцсетей вступились за корги, после чего сотрудники полиции вручили ему щедрый подарок.

