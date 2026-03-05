Реклама

10:13, 5 марта 2026Спорт

Два результативных действия Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Ванкувер»

Гол и пас российского форварда Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Ванкувер»
Владислав Уткин

Фото: James Guillory-Imagn / Reuters

Два результативных действия российского нападающего Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» одолеть «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:4. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Свечников забросил первую шайбу своей команды и сделал результативную передачу в последней голевой комбинации. Таким образом, он помог датскому форварду «ураганов» Николаю Элерсу оформить хет-трик.

В текущем сезоне Свечников провел 61 матч в составе «Каролины». В них он забросил 22 шайбы и сделал 31 результативную передачу.

Благодаря победе над «Ванкувером», хоккеисты «Каролины» укрепили свое лидерство в Восточной конференции. В активе «Харрикейнз» 84 очка в 61 матче.

