Губин объяснил слова о шепелявости и профнепригодности Жукова

Андрей Губин заявил, что с уважением относится к Сергею Жукову

Певец Андрей Губин оправдался за критику в адрес лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, которого назвал шепелявым и профнепригодным. Его слова передает «Москва 24».

Исполнитель хита «Ночь» заявил, что его не так поняли. Он отметил, что относится к Жукову с уважением.

«Я ничего не сказал про гнусавый голос. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил», — пояснил Губин.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Губин назвал позором выступления Жукова. Он раскритиковал коллегу за шепелявость и указал на его профнепригодность. Артист также ужаснулся «уровню общества», которое нормально воспринимает выступления певца с дефектом речи.

В ответ Жуков опубликовал видео со стадионного выступления, сопроводив кадры хитом «Алешка» с измененным текстом. Изображая шепелявость, артист пожаловался, что «у Сережки с дикцией беда» и «с таким произношением никуда».