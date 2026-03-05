Реклама

15:52, 5 марта 2026Силовые структуры

Иностранец избил женщину и похитил малолетнего ребенка в российском городе

В Петербурге задержали иностранного гражданина за похищение ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Петербурге задержали иностранного гражданина за похищение ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru».

По данным канала, 47-летний иностранный гражданин избил свою 30-летнюю жену в квартире на улице Крыленко, а затем, угрожая ножом, схватил полуторагодовалого сына в легкой одежде, вынес из квартиры, посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские ввели план «Перехват» и вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили машину, в которой находился злоумышленник со своим 50-летним братом и ребенком. Мужчин задержали и доставили в отдел. При этом один из них оказал сопротивление при задержание и к нему была применена сила. Ребенок помещен в социальное учреждение до выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин заказал похищение бывшей жены.

