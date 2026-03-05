Иран применил «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны

Иран применил ракету Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны

Иран показал первые кадры применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»), которые несут боевую часть весом 1,5 тонны. На кадры пуска обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На видео можно заметить старт двух ракет в темное время суток. В показанных ракетах угадывается БРСД «Хорремшехр-4».

Новую ракету семейства «Хорремшехр» впервые представили в 2023 году. Дальность изделия оценивают в 2000 километров. Ракета получила современный двигатель с топливом, которое годами можно хранить в баках. Это сокращает время подготовки к пуску. Навигационная система «Хорремшехр-4» позволяет корректировать курс ракеты за пределами атмосферы.

Ранее в марте канал «Военная хроника» допустил, что Ирану удалось поразить эсминец типа «Арли Берк» Военно-морских сил США противокорабельной ракетой Ghadr-380 («Гадр-380»). Ракета с дальностью более тысячи километров стала развитием семейства крылатых ракет Paveh.