Наука и техника
19:04, 5 марта 2026Наука и техника

Иран применил «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны

Иран применил ракету Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tasnim News Agency / Wikimedia

Иран показал первые кадры применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»), которые несут боевую часть весом 1,5 тонны. На кадры пуска обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На видео можно заметить старт двух ракет в темное время суток. В показанных ракетах угадывается БРСД «Хорремшехр-4».

Новую ракету семейства «Хорремшехр» впервые представили в 2023 году. Дальность изделия оценивают в 2000 километров. Ракета получила современный двигатель с топливом, которое годами можно хранить в баках. Это сокращает время подготовки к пуску. Навигационная система «Хорремшехр-4» позволяет корректировать курс ракеты за пределами атмосферы.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Ранее в марте канал «Военная хроника» допустил, что Ирану удалось поразить эсминец типа «Арли Берк» Военно-морских сил США противокорабельной ракетой Ghadr-380 («Гадр-380»). Ракета с дальностью более тысячи километров стала развитием семейства крылатых ракет Paveh.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
