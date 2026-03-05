Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:16, 5 марта 2026Наука и техника

Израиль уничтожил «ракету КНДР» в Иране

MWM: Израиль уничтожил произведенную Ираном по лицензии КНДР ракету
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

28 февраля Израиль уничтожил произведенную Ираном по лицензии КНДР баллистическую ракету средней дальности Shahab 3 и ее пусковую установку, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на материалы израильских Военно-воздушных сил.

Журнал утверждает, что Shahab 3 представляет собой старейший тип иранских баллистических ракет, которые фактически являются копиями северокорейских ракет Hwasong-7.

«Широко распространено мнение, что Иран мог помочь финансировать разработку ракеты, чтобы обеспечить доступ к ней для своих вооруженных сил. В 1990-х годах, после распада СССР, Иран был отрезан от поставок советского оружия, поскольку постсоветская Россия оказалась весьма готовой поддаться давлению Запада и Израиля», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

MWM отмечает, что в настоящее время Иран и КНДР обладают гораздо более совершенными ракетами, чем Shahab 3 (Hwasong-7), которые тем не менее могли быть модернизированы. Кроме того, как пишет журнал, ракеты Shahab 3 требуют расхода более дорогих перехватчиков и истощают арсенал западных систем противовоздушной обороны.

В апреле 2024 года южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщило, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозу Зеленского отправить ВСУ общаться с Орбаном

    Названы основные проблемы немецкого автопрома

    СВР сочла партнерство с Западом практически невозможным

    В Госдуме отреагировали на задержание экс-первого замминистра обороны России

    На Украине назвали новых конкурентов Зеленского на выборах

    Одинокая блогерша купила свадебное платье и объяснила внезапный порыв

    Бывший соратник Трампа неожиданно высказался об операции против Ирана

    Россиянин поджег полицейскую машину на территории отдела

    Китай оценил идею продления безвизового режима для россиян

    Курс украинской валюты упал до исторического минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok