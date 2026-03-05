Реклама

Ценности
18:14, 5 марта 2026Ценности

Известную модель возмутило требование ее избранника похудеть

Известную модель Чарли Ховард возмутило требование ее избранника похудеть
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Matt Crossick / WWD via Getty Images

Известную английскую модель, писательницу и активистку движения за права женщин Чарли Ховард возмутил ее избранник, потребовавший от нее похудеть. Сторис на данную тему появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица рассказала, что сходила с IT-специалистом, имя котрого не стала называть, на семь свиданий. После этого он написал ей сообщение, где указал, что она «самая крупная женщина» из всех, с кем он когда-либо встречался, и поинтересовался, наберет ли она еще вес в будущем, поскольку ей стоило бы быть поменьше.

«Он сказал, что если я наберу вес еще хоть немного, это станет для него поводом для расставания, и предложил: "Может, будем бегать вместе?" Ах да, еще он заявил, что мне лучше никому не рассказывать об этом разговоре. Так что я рассказываю. К слову, сейчас у меня 10-й британский размер [российский 42-44]», — отметила автор поста.

Когда Ховард позвонила избраннику, чтобы разобраться в ситуации, он заявил, что она слишком чувствительная, и заговорил о страхе, что модель может «наградить» будущих детей диабетом. Также мужчина понадеялся, что собеседница оценит его прямоту и честность.

В свою очередь манекенщица указала, что у нее нормальные параметры фигуры, но она больше никогда не будет выглядеть на 20 лет. Также она отказалась от предложенных совместных пробежек.

«И последнее (извините, я в бешенстве): он сказал, что все равно хочет видеться со мной и узнавать меня поближе, чтобы понять, сможет ли в итоге полюбить и принять мое тело. Я что, Шрек? Или какая-то долбаная игрушка?» — заключила англичанка.

Известно, что Ховард снималась для журналов Vogue и Allure и является лицом косметического бренда Pat McGrath. Она посвятила десятилетие борьбе с токсичной одержимостью фэшн-индустрии худобой и боролась с расстройством пищевого поведения. Также манекенщица выпустила книгу Flesh («Плоть»), включающую эссе о том, как общество сексуализировало и объективировало женское тело на протяжении всей истории.

В январе сообщалось, что итальянский модный дом Gucci уволил американского актера Эштона Кутчера из-за лишнего веса.

