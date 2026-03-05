Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:59, 5 марта 2026Экономика

Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

Bloomberg: Власти Китая распорядились приостановить экспорт бензина и дизтоплива
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Власти Китая потребовали от местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно приостановить отгрузки автомобильных бензинов и дизельного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Требование правительства азиатской страны было продиктовано перебоями с поставками сырья из ближневосточного региона из-за войны в Иране. Приостановка экспорта бензина и дизтоплива из КНР, согласно ожиданиям местных властей, должна помочь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Ведущим нефтеперерабатывающим компаниям из Китая также было предложено на время воздержаться от заключения новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок бензина и дизтоплива за границу. Исключение было сделано для авиационного и бункерного топлива, хранящегося на таможенных складах. Власти КНР также разрешили продолжить поставки в Гонконг и Макао, заключили собеседники агентства.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Китай наряду с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона рискует войти в число главных пострадавших от перекрытия руководством Ирана Ормузского пролива. Через важнейшую на Ближнем Востоке морскую артерию до недавнего времени проходила треть глобальной сырьевой торговли, а Китай в значительной степени зависел от импорта нефти из ближневосточной страны.

В 2024 году доля ближневосточной страны в структуре нефтяного импорта Китая оценивалась примерно в 14 процентов. Сформированных к началу весны 2026-го запасов КНР должно хватить более чем на 130 дней, отмечали эксперты. В случае затягивания конфликта Ирана с США/Израилем и его перерастания в масштабную войну ситуация на китайском топливном рынке рискует усугубиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Российский Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов ВСУ

    В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok