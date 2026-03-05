Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

Bloomberg: Власти Китая распорядились приостановить экспорт бензина и дизтоплива

Власти Китая потребовали от местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно приостановить отгрузки автомобильных бензинов и дизельного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Требование правительства азиатской страны было продиктовано перебоями с поставками сырья из ближневосточного региона из-за войны в Иране. Приостановка экспорта бензина и дизтоплива из КНР, согласно ожиданиям местных властей, должна помочь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Ведущим нефтеперерабатывающим компаниям из Китая также было предложено на время воздержаться от заключения новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок бензина и дизтоплива за границу. Исключение было сделано для авиационного и бункерного топлива, хранящегося на таможенных складах. Власти КНР также разрешили продолжить поставки в Гонконг и Макао, заключили собеседники агентства.

Китай наряду с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона рискует войти в число главных пострадавших от перекрытия руководством Ирана Ормузского пролива. Через важнейшую на Ближнем Востоке морскую артерию до недавнего времени проходила треть глобальной сырьевой торговли, а Китай в значительной степени зависел от импорта нефти из ближневосточной страны.

В 2024 году доля ближневосточной страны в структуре нефтяного импорта Китая оценивалась примерно в 14 процентов. Сформированных к началу весны 2026-го запасов КНР должно хватить более чем на 130 дней, отмечали эксперты. В случае затягивания конфликта Ирана с США/Израилем и его перерастания в масштабную войну ситуация на китайском топливном рынке рискует усугубиться.

