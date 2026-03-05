Китай сделал заявление о конфликте на Ближнем Востоке

МИД КНР заявил о посреднических усилиях в урегулировании на Ближнем Востоке

Китай крайне обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и предпринимает посреднические усилия в урегулировании конфликта. Об этом сообщает МИД КНР, передает IRIB.

«Китай глубоко обеспокоен нынешней напряженностью на Ближнем Востоке и в последнее время предпринимает интенсивные посреднические усилия. Пекин продолжит взаимодействовать со всеми сторонами, включая тех, кто вовлечен в ближневосточный кризис», — отмечается в заявлении.

Во ведомстве добавили, что Китай направит в регион своего специального посланника по Ближнему Востоку Чжай Цзюня, чтобы «попытаться снизить напряженность».

3 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия. Она также призвала к немедленному прекращению ударов США и Израиля по территории Исламской республики.