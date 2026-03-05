Реклама

Экономика
15:39, 5 марта 2026Экономика

Конфликт с Ираном оказался опасен для искусственного интеллекта

Reuters: Производство микросхем оказалось под угрозой из-за войны США и Ирана
Кирилл Луцюк

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom

Производство полупроводников может оказаться под угрозой из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на южнокорейского депутата Ким Ен Бэ.

Речь идет о том, что боевые действия на Ближнем Востоке угрожают нарушить поставки ключевых материалов для выпуска этой продукции. Южнокорейских производителей, на долю которых выпадает около двух третей мирового производства микросхем, такой сценарий серьезно обеспокоил.

Особенно сильную тревогу вызывает ситуация с гелием, без которого производство полупроводников окажется под вопросом. Заменить этот элемент пока нечем, а производят его лишь в нескольких странах. Одним из ведущих игроков здесь является Катар, который уже испытывает серьезные трудности в контексте американо-иранского противостояния. Кроме того, министерство промышленности Южной Кореи заявило, что ее промышленность зависит от ближневосточных поставок по еще 14 позициям. Например, это касается брома.

Представители южнокорейской индустрии микросхем также предупредили, что кризис может в долгосрочной перспективе помешать планам крупных технологических компаний по созданию центров обработки данных для искусственного интеллекта на Ближнем Востоке, что в свою очередь снизит спрос на микросхемы.

Ранее правительство Катара объявило о введении чрезвычайного положения в стране и прекращении добычи газа.

Также есть версия, что Китай, Индия, Япония и Южная Корея сильнее прочих стран испытают на себе последствия приостановки поставок нефти через Ормузский пролив.

