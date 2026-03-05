Реклама

15:35, 5 марта 2026Мир

КСИР сделал заявление об атаке на американский истребитель F-15

КСИР подтвердил атаку на американский истребитель F-15 на юго-западе Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил атаку на американский истребитель F-15 утром 4 марта. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает Irib News в своем Telegram-канале.

«В среду рано утром многоцелевой двухместный штурмовой истребитель F-15E Strike Eagle страны-агрессора Америки был успешно поражен современными средствами ПВО космических сил корпуса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе КСИР отметили, что истребитель упал на окраине юго-западной границы Ирана.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана могли сбить истребитель F-15, принадлежащий Военно-морским силам США. При этом американские чиновники опровергли эту информацию.

