Куценко рассказал о неловком знакомстве с Брюсом Уиллисом

Гоша Куценко заявил, что встретил Брюса Уиллиса абсолютно голым

Российский актер Гоша Куценко рассказал, как встретил звезду Голливуда Брюса Уиллиса при курьезных обстоятельствах. Забавный случай артист вспомнил на шоу Иды Галич «Есть вопросики».

По словам актера, знакомство со звездой «Крепкого орешка» состоялось рано утром в день 40-летия Куценко. В дверь его номера в отеле настойчиво стучали.

«Я злой вскакиваю, срываю полотенце. Голый распахиваю дверь, там стоит Брюс Уиллис и говорит: "Happy Birthday, Гоша". Такое вот знакомство», — поделился Куценко.

Ранее Куценко заявил, что помог американскому режиссеру Квентину Тарантино придумать концовку фильма «Бесславные ублюдки». Актер сообщил, что несколько раз виделся с прославленным кинематографистом, хотя Тарантино каждый раз забывал, что они уже знакомы. Тем не менее режиссер обсуждал с Куценко свои идеи, в том числе недописанный сценарий культовой картины.