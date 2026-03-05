Реклама

Экономика
15:32, 5 марта 2026Экономика

Россиянам дали совет по выбору жилья

Onviz: При выборе квартиры стоит обращать внимание на приватность
Виктория Клабукова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Приватность в условиях плотной городской застройки является является главным фактором комфорта. На что обращать внимание при покупке жилья, «Газете.Ru» разъяснил руководитель направления технологической разработки электрокарнизов для штор Onviz Александр Момотов.

Для того, чтобы обеспечить уединение в квартире, в отделке используются звукопоглощающие материалы, устанавливаются многослойные стеклопакеты, автоматизированные системы затемнения и электрохромное стекло. Благодаря ним можно обустроить «островки приватности», где человек может создавать необходимые для него визуальные и акустические условия. Сделать это можно дистанционно по заранее заданным сценариям либо через приложение.

В современное пространство отлично вписываются диммируемые светильники, аудиосистемы, умные термостаты и электрокарнизы для штор — они органично внедряются в архитектуру, формируя единое пространство. Переходя от практики использования устройств по отдельности к целостному пользовательскому опыту, по словам Момотова, человек адаптирует пространство под ритм своей жизни.

Материалы по теме:
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября 2021
Жить по уму Россияне все чаще пользуются умными домами. Что будет дальше?
Жить по умуРоссияне все чаще пользуются умными домами. Что будет дальше?
6 мая 2020

Кроме того, с каждым годом все больше россиян пытаются сократить время на бытовые дела. Покупатели желают, чтобы пространство работало «по умолчанию»: в квартире поддерживалась комфортная температура, сами регулировались освещение и шум. Все чаще настройка климата, открытие штор и включение света автоматизируются и управляются голосовыми командами, через приложение или единый пульт. Умное освещение, климат-контроль, роботы-пылесосы и электрокарнизы для штор все чаще работают вместе с единой системе. При этом сложная настройка только отпугивает пользователей — люди стремятся к интуитивному понимаю работы устройств и простоте, которая позволит пользоваться техникой на повседневной основе. Наибольшей популярностью пользуются гаджеты с однократной настройкой и дальнейшим использованием «по умолчанию».

Освещение в свою очередь работает не только на визуальный комфорт, но и эмоциональный. Современные системы искусственного освещения работают на основе программируемым LED-источников и учитывают не только яркость и цветовую температуру, но также время суток и присутствие хозяина благодаря датчикам. Это позволяет адаптировать свет под разные виды деятельности и отдых. Электрокарнизы также совершенствуются под эмоциональное состояние человека — управление естественным светом подстраивается под циркадные ритмы, чтобы обеспечивать физиологически комфортную световую среду.

Ранее обладателям малогабаритных квартир дали совет по обустройству интерьера. Таким квартировладельцам советуют изготавливать мебель под заказ из соображений экономии и функциональности.

