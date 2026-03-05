Реклама

16:51, 5 марта 2026Мир

МИД Ирана согласился с американским сенатором в одном вопросе

МИД Ирана согласился со словами сенатора Карни о незаконности конфликта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Представитель МИД Ирана Исамаил Бакаи согласился со словами сенатора-демократа Эда Марки о том, что США незаконно начали боевые действия против Исламской республики. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Согласно ощущению сенатора Марки, США решили развязать против народа Ирана "незаконную войну от имени Израиля" (как это признал [госсекретарь США] Марко Рубио). Это не только преступление против мира, но и против человечества», — отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее Марки заявил, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать масштабную военную операцию против Ирана в ближайшее время. По его мнению, американский лидер лжет о ракетном потенциале Исламской республики, используя эту информацию для вовлечения Вашингтона в «очередной бесконечный конфликт» на Ближнем Востоке.

