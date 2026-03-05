Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:16, 5 марта 2026Ценности

Модель прикрыла голую грудь посудой на показе

Манекенщица прикрыла тело чайными чашками на Неделе моды в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kristenvbateman

Манекенщица прикрыла тело посудой на показе в рамках Недели моды в Париже. Пост опубликован на странице американской журналистки и дизайнера Кристен Бейтмен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель дефилировала на шоу шведского модного бренда Hodakova, специализирующегося на переработке старых вещей. Она появилась перед зрителями в белых мини-шортах и с голой грудью, которую прикрыла чайными чашками.

Материалы по теме:
Леди Гага в перьях, Хайди Клум в латексе и славянский стиль. Чем запомнилась красная дорожка «Грэмми-2026»?
Леди Гага в перьях, Хайди Клум в латексе и славянский стиль.Чем запомнилась красная дорожка «Грэмми-2026»?
1 февраля 2026
Звезды в прозрачных платьях, Памела Андерсон без макияжа и русский след. Как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Звезды в прозрачных платьях, Памела Андерсон без макияжа и русский след.Как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
20 февраля 2026

В феврале дочь известного британского телеведущего Джонатана Росса и сценаристки Джейн Голдман Хани Росс в откровенном платье без трусов посетила Неделю моды в Лондоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Польша выступила против сил НАТО на Украине

    Три человека пострадали из-за удара ВСУ в российском регионе

    Польша создаст условия для американских военных на своей территории

    Модель прикрыла голую грудь посудой на показе

    На Западе назвали главную ошибку США в Иране

    Врач предупредила об опасности привычки ложиться спать после 23 часов

    В Иране рассказали о риске ядерной катастрофы для Израиля

    Почти 50 беспилотников уничтожили в небе над Россией

    НАТО подготовилась к задействованию статьи о коллективной обороне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok