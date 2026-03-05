Модель прикрыла голую грудь посудой на показе

Манекенщица прикрыла тело чайными чашками на Неделе моды в Париже

Манекенщица прикрыла тело посудой на показе в рамках Недели моды в Париже. Пост опубликован на странице американской журналистки и дизайнера Кристен Бейтмен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель дефилировала на шоу шведского модного бренда Hodakova, специализирующегося на переработке старых вещей. Она появилась перед зрителями в белых мини-шортах и с голой грудью, которую прикрыла чайными чашками.

