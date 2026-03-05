На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

На Украине переговоры с США о покупке у Киева дронов-перехватчиков назвали «деликатными». Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинского чиновника.

В том же материале представитель военной отрасли Украины сообщил, что Пентагон вместе с неназванным правительством страны Персидского залива ведет переговоры с Киевом по покупке дронов-перехватчиков. Причина — запасы ракет для систем Patriot сокращаются, а дроны-перехватчики от Киева являются «более дешевой защитой».

«Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном «деликатной» темой (...) Любые продажи украинских систем, даже произведенных за пределами страны, должны осуществляться в координации с Киевом», — сообщил украинский чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с иранскими дронами. Украинский лидер заявил, что готов отправить в страны Персидского залива своих лучших специалистов, а лидеры этих государств убедят президента России Владимира Путина согласиться на месячное перемирие между Россией и Украиной.