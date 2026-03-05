Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:01, 5 марта 2026Бывший СССР

На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

FT: На Украине переговоры с США о покупке у Киева дронов назвали деликатными
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На Украине переговоры с США о покупке у Киева дронов-перехватчиков назвали «деликатными». Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинского чиновника.

В том же материале представитель военной отрасли Украины сообщил, что Пентагон вместе с неназванным правительством страны Персидского залива ведет переговоры с Киевом по покупке дронов-перехватчиков. Причина — запасы ракет для систем Patriot сокращаются, а дроны-перехватчики от Киева являются «более дешевой защитой».

«Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном «деликатной» темой (...) Любые продажи украинских систем, даже произведенных за пределами страны, должны осуществляться в координации с Киевом», — сообщил украинский чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с иранскими дронами. Украинский лидер заявил, что готов отправить в страны Персидского залива своих лучших специалистов, а лидеры этих государств убедят президента России Владимира Путина согласиться на месячное перемирие между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по военному объекту в Катаре

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Российский Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов ВСУ

    В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

    В ДНР нашли 80 захоронений с телами убитых ВСУ мирных жителей

    Место работы российского канала в Иране подверглось бомбардировке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok