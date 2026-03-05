На Западе обратились к Вэнсу с призывом по Ирану

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал вице-президента США Джей Ди Вэнса не поддерживать слепо главу Белого дома Дональда Трампа в вопросе Ирана. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Я понимаю вашу преданность вашему боссу, но ваша главная преданность должна быть направлена на благо населения США. Эта безумная война, которую ведет президент Трамп, не принесет ничего хорошего ни США, ни миру. Я не знаю, как вам лучше поступить, но я настоятельно призываю вас не следовать за Дональдом [Трампом] в пропасть», — говорится в публикации.
По словам профессора, многие за пределами США возлагают большие надежды на текущего американского вице-президента.
Ранее газета Financial Times писала, что молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней после начала операции против Ирана может сигнализировать о расколе в его отношениях с Дональдом Трампом.