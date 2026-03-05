На Западе обратились к Вэнсу с призывом по Ирану

Малинен призвал Вэнса не поддерживать слепо Трампа в вопросе Ирана

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал вице-президента США Джей Ди Вэнса не поддерживать слепо главу Белого дома Дональда Трампа в вопросе Ирана. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я понимаю вашу преданность вашему боссу, но ваша главная преданность должна быть направлена ​​на благо населения США. Эта безумная война, которую ведет президент Трамп, не принесет ничего хорошего ни США, ни миру. Я не знаю, как вам лучше поступить, но я настоятельно призываю вас не следовать за Дональдом [Трампом] в пропасть», — говорится в публикации.

По словам профессора, многие за пределами США возлагают большие надежды на текущего американского вице-президента.

Ранее газета Financial Times писала, что молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней после начала операции против Ирана может сигнализировать о расколе в его отношениях с Дональдом Трампом.