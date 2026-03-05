На Западе рассказали о проблемных американских танках Тайваня

MWM: Американские танки M60 армии Тайваня морально устарели

Танки M60 производства США, которые стоят на вооружении армии Тайваня, морально устарели. Они на несколько поколений отстают от новейших машин Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Тайвань испытывает все большие трудности в эксплуатации своих танков M60A3, и многочисленные местные источники сообщают, что силовые установки этих машин стали особенно проблемными из-за быстрого старения их деталей и агрегатов», — рассказали в материале.

Это повысило требования к техническому обслуживанию M60A3 и снизило общий уровень готовности танкового парка. Отмечается, что США передали тайваньским военным первые M60 в 1998 году. Армия США вывела последние машины этого типа из состава боевых частей в 1991-м.

Автор напомнил, что еще в годы холодной войны M60 уступали советским Т-64 и Т-72 по уровню защищенности и огневой мощи. В случае столкновения с НОАК им придется противостоять китайским машинам, которые в разы превосходят M60. Как пишет издание, недавно принятый на вооружение китайский танк Type 100 считается одним из самых совершенных в мире.

В январе стало известно, что 35-тонный Type 100 оснащен необитаемым боевым модулем и защищенной капсулой для экипажа.