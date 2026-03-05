Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

Педагог Алексеева: На ЕГЭ недопустимо использование молодежного сленга

В сочинениях на едином государственном экзамене (ЕГЭ) недопустимо использование молодежного сленга и заимствованных слов. Об этом рассказала основатель Школы китайского языка Валерии Алексеевой, кандидат педагогических наук Валерия Алексеева в беседе с «Известиями».

Специалист пояснила, что экзаменационное сочинение относится к официально-деловому и публицистическому стилю, поэтому жаргон в нем неуместен. Это закреплено Федеральным институтом педагогических измерений в критериях оценки заданий, согласно которым использование иностранных слов, имеющих общеупотребительные русские аналоги и не зафиксированных в нормативных словарях, считается этической ошибкой.

В качестве примера Алексеева назвала слова «траблы», «вайб», «хайп», «краш», «флекс», а также фразу «у него все окей». «"Кринж" — как раз такой случай: русский язык располагает весьма и весьма точными словами — "неловкость", "стыд", "конфуз", и необходимости в заимствовании нет», — пояснила она.

Собеседница издания порекомендовала перед использованием слова задуматься, встречается ли оно в классической литературе или качественной современной журналистике. «Богатство русского языка в том и состоит, что практически для любого ощущения или явления в нем найдется точное, выразительное и при этом нормативное слово. Это не ограничение, а навык, уровень которого в том числе и призвано проверить экзаменационное сочинение», — подчеркнула эксперт.

Ранее лингвист Павел Катышев рассказал, что на сегодняшний день русский язык насчитывает около 500 тысяч слов. По его словам, подсчеты ведутся на основе данных словарей, включающих различную лексику, в том числе народные говоры, жаргон и другие.