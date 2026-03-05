Реклама

Экономика
20:13, 5 марта 2026Экономика

В России предрекли резкий спад спроса на новостройки

«Жилфонд»: Число сделок по покупке нового жилья в феврале упадет на 30 %
Виктория Клабукова

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Россияне резко охладели к новостройкам. О предварительных результатах февральских продаж в первичном фонде «Газете.Ru» рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

По расчетам аналитиков, за февраль количество сделок с жильем в новостройках может упасть на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Такой спад продаж эксперт объясняет сезонностью спроса, тревожным информационным фоном и новостями о запросе на госфинансирование от одного из крупнейших в стране застройщиков. «Мы видим, что покупатели сегодня чутко реагируют на любые новости», — прокомментировал Чернокульский.

Он также отметил возросшее беспокойство покупателей насчет благонадежности девелоперов. На защиту дольщиков направлен закон 214-ФЗ, однако даже он не может исключить риски произвола застройщиков — затягивания сроков сдачи объекта и несогласованных изменений в проекте. В результате спрос смещается с первичного рынка в сегмент «вторички» и объектов с высокой степенью готовности, а объем нераспроданной жилплощади в новостройках продолжает расти. Так, по статистике Центробанка, на третий квартал 2025 года нераспроданными в проектах со счетами эскроу оставался 81 миллион квадратных метров. Держать их на балансе застройщикам невыгодно, поэтому они будут охотно распродавать, однако к росту цен это не приведет. При этом многие квартиры в новостройках продают как «вторичку» частные лица, инвесторы и подрядчики, которые изъявляют больше желания идти на уступки.

Ранее о падении продаж новостроек заявил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников. По его прогнозам, продажи могут снизиться от 20 процентов в оптимистичном сценарии и до 40-50 процентов — в пессимистичном.

