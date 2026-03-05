Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 5 марта 2026Забота о себе

Партнеру отказавшейся от орального секса на год девушки дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Мужчина, который три года состоит в отношениях с девушкой, пожаловался на то, что год назад она отказалась от орального секса, и обратился за помощью на форум Reddit. Пользователи дали ему советы в разделе Sex.

По словам мужчины, первые два года отношений они часто занимались оральным сексом, когда у девушки были менструации. «Это казалось мне очень приятным мостиком близости, когда проникающий секс был под запретом. Я чувствовал себя желанным, и я ценил то, что она была инициатором этого», — рассказал он.

Примерно год назад девушка перестала инициировать оральный секс без видимых для мужчины причин. «Из-за этого наша сексуальная жизнь теперь кажется мне несбалансированной, потому что я ласкаю ее орально каждый раз, когда мы занимаемся сексом», — уточнил он. Мужчина добавил, что не обсуждал эту проблему с девушкой.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Все превращаются в товар» Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
«Все превращаются в товар»Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
8 ноября 2021

В комментариях к посту женщины предположили, что причиной того, что женщина больше не хочет заниматься оральным сексом, могли стать изменения в подходе автора к гигиене. В частности, они поинтересовались, не перестал ли мужчина принимать душ перед сном.

При этом большинство комментаторов порекомендовало автору поста спросить у девушки о происходящем напрямую. Во время разговора они посоветовали рассказать ей, как сильно ему нравился оральный секс. «Насколько можно судить по вашему сообщению, прямо сейчас ваша девушка может с полным основанием полагать, что вы не заметили отсутствия оральных ласк и не скучаете по ним».

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Предсказано будущее цен на нефть после полного закрытия Ормузского пролива Ираном

    Слон затоптал девушку на глазах у ее родителей

    Партнеру отказавшейся от орального секса на год девушки дали совет

    Описана стратегия Израиля на Ближнем Востоке

    Москвичам рассказали о погоде на 8 марта

    Британские ВМС сообщили о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Найдено природное средство для борьбы с метаболическими нарушениями

    В США подсчитали траты на перехват иранских дронов

    Рютте высказался о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok