Партнеру отказавшейся от орального секса на год девушки дали совет

Мужчина, который три года состоит в отношениях с девушкой, пожаловался на то, что год назад она отказалась от орального секса, и обратился за помощью на форум Reddit. Пользователи дали ему советы в разделе Sex.

По словам мужчины, первые два года отношений они часто занимались оральным сексом, когда у девушки были менструации. «Это казалось мне очень приятным мостиком близости, когда проникающий секс был под запретом. Я чувствовал себя желанным, и я ценил то, что она была инициатором этого», — рассказал он.

Примерно год назад девушка перестала инициировать оральный секс без видимых для мужчины причин. «Из-за этого наша сексуальная жизнь теперь кажется мне несбалансированной, потому что я ласкаю ее орально каждый раз, когда мы занимаемся сексом», — уточнил он. Мужчина добавил, что не обсуждал эту проблему с девушкой.

В комментариях к посту женщины предположили, что причиной того, что женщина больше не хочет заниматься оральным сексом, могли стать изменения в подходе автора к гигиене. В частности, они поинтересовались, не перестал ли мужчина принимать душ перед сном.

При этом большинство комментаторов порекомендовало автору поста спросить у девушки о происходящем напрямую. Во время разговора они посоветовали рассказать ей, как сильно ему нравился оральный секс. «Насколько можно судить по вашему сообщению, прямо сейчас ваша девушка может с полным основанием полагать, что вы не заметили отсутствия оральных ласк и не скучаете по ним».

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.