Переброску ВСУ к границе после слов Зеленского о буферной зоне в России объяснили

Алехин: ВСУ перебросили 8 тысяч бойцов к границе для укрепления обороны

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило восемь тысяч бойцов к границе с Россией на севере Харьковской области для укрепления обороны. Так их действия объяснил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, его слова в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Сладков.

Он отметил, что причиной переброски войск называют подготовку к контрнаступлению на Белгородскую область. Однако эксперт напомнил, что подобные угрозы уже распространялись и в 2024, и в 2025 годах.

«На самом деле, основная цель командования армейского корпуса "Хартия" ВСУ на этом направлении — это укрепить, в первую очередь, оборону и активизировать действия разведывательно-диверсионных групп, учитывая близость границы», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска должны создать буферную зону на территории России. По его словам, ВСУ должны перенести боевые действия из Харьковской области на российскую сторону.