Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 5 марта 2026Бывший СССР

Переброску ВСУ к границе после слов Зеленского о буферной зоне в России объяснили

Алехин: ВСУ перебросили 8 тысяч бойцов к границе для укрепления обороны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило восемь тысяч бойцов к границе с Россией на севере Харьковской области для укрепления обороны. Так их действия объяснил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, его слова в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Сладков.

Он отметил, что причиной переброски войск называют подготовку к контрнаступлению на Белгородскую область. Однако эксперт напомнил, что подобные угрозы уже распространялись и в 2024, и в 2025 годах.

«На самом деле, основная цель командования армейского корпуса "Хартия" ВСУ на этом направлении — это укрепить, в первую очередь, оборону и активизировать действия разведывательно-диверсионных групп, учитывая близость границы», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска должны создать буферную зону на территории России. По его словам, ВСУ должны перенести боевые действия из Харьковской области на российскую сторону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ безэкипажных катеров в Черном море

    Эксперт спрогнозировал изменения авторынка России после возвращения западных брендов

    Крупнейшая финансовая организация заявила о глобальном бедствии

    На российском маркетплейсе нашли тысячи фейковых вещей Nike и Adidas

    16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

    ФСБ со спецназом ворвались к российской активистке

    Популярный у россиян анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

    Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде

    МИД Ирана прокомментировал слова Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok