Силовые структуры
13:53, 5 марта 2026

Похитивший нового знакомого на его автомобиле россиянин совершил еще два преступления

В Волгоградской области задержан похитивший мужчину и угнавший его автомобиль
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волжском полицейские раскрыли похитившего нового знакомого и угнавшего его автомобиль мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фигурантом оказался 34-летний ранее судимый житель области. В момент задержания он был в нетрезвом состоянии. Он пытался сбежать от полицейских, врываясь в чужие квартиры многоквартирного дома. Затем он выпрыгнул в окно и получил травму. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, потерпевший — 58-летний мужчина. В начале февраля 2026 года он обратился в полицию, где рассказал, что познакомился со злоумышленником в одном увеселительном заведении. Потом он решил уехать оттуда на своей машине и заодно прихватил с собой нового знакомого. Во время поездки мужчины поссорились. В результате новый знакомый избил его и насильно уложил в багажник. Затем, где-то по дороге, пострадавший смог выбраться из машины и обратился за помощью в ближайший магазин. В это же время фигурант проехал несколько километров, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Выбравшись из автомобиля, он бросил его и ушел пешком, а по дороге еще обокрал два дачных дома.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, который, желая скрыться от полиции, совершил еще несколько преступлений.

