Польша начала массовую депортацию украинцев

PR: В Польше задержали 91 гражданина Украины с угрозой выдворения из страны

Польша провела операцию по массовому задержанию иностранцев с последующей депортацией, среди них оказались почти 100 граждан Украины. Об этом сообщает Polskie Radio (PR) со ссылкой на министра внутренних дел страны Марцина Кирвински.

«Около 1800 проверок и почти 140 задержаний по всей Польше. Было проведено 130 процедур, предписывающих иностранцам покинуть страну», — написал глава польского министерства в соцсети Х.

По данным пограничной службы, в 110 случаях было инициировано разбирательство, в ходе которого от людей потребовали покинуть страну в связи с тем, что они незаконно проживали на ее территории. Еще в 20 случаях ордеры на немедленное выдворение из Польши получили лица, представляющие угрозу национальной безопасности.

Согласно информации польской полиции, среди задержанных, которые разыскивались по ордерам на арест или судебным приказам, оказались 91 граждан Украины.