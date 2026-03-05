Реклама

14:53, 5 марта 2026Силовые структуры

Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

Расследование дела получившего ₽180 млн взятки экс-мэра Красноярска завершено
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Расследование дела обвиняемого в получении взятки в размере 180 миллионов рублей бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

По данным агентства, свою вину в получении четырех взяток, одна из которых является самой крупной в области за последние годы, он признал и попросил о досудебном соглашении со следствием.

В материалах сказано, что Логинов уведомлен об окончании предварительного расследования и повлиять на его ход не имеет возможности.

Бывший градоначальник обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

Летом Логинов отказался признавать свою вину в инкриминируемом преступлении.

