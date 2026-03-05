Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 5 марта 2026Мир

Посол Израиля ответил на вопрос об атаках на АЭС «Росатома» в Иране

Посол Йосеф: Бушерская АЭС в Иране не является целью атак Израиля в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бушерская атомная электростанция (АЭС) «Росатома» не является целью атак еврейского государства в Иране. Об этом заявил посол Израиля в России Одед Йосеф на брифинге в Москве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы израильского представительства в Москве, Тель-Авив принимает во внимание озабоченности российской стороны по поводу ситуации вокруг Бушерской АЭС.

«Наша единственная цель — это аппарат иранского режима и его террористическая машина. Будь то объекты в Иране или их прокси, я думаю, это наша единственная цель. Я думаю, это еще одно отличие, на которое следует обратить особое внимание», — сказал он.

Ранее Иран заявил об ударах по зданию Министерства обороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Как утверждается, атака стала частью очередного этапа военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Китайцы начали занимать онлайн-бизнес в России

    Медведев язвительно высказался про Трампа и НАТО

    В посольстве Мальты прокомментировали атаку на российский газовоз

    Россияне массово устремились в три региона страны в конце зимы

    Школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около автокемпинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok