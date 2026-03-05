Посол Израиля ответил на вопрос об атаках на АЭС «Росатома» в Иране

Посол Йосеф: Бушерская АЭС в Иране не является целью атак Израиля в Иране

Бушерская атомная электростанция (АЭС) «Росатома» не является целью атак еврейского государства в Иране. Об этом заявил посол Израиля в России Одед Йосеф на брифинге в Москве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы израильского представительства в Москве, Тель-Авив принимает во внимание озабоченности российской стороны по поводу ситуации вокруг Бушерской АЭС.

«Наша единственная цель — это аппарат иранского режима и его террористическая машина. Будь то объекты в Иране или их прокси, я думаю, это наша единственная цель. Я думаю, это еще одно отличие, на которое следует обратить особое внимание», — сказал он.

Ранее Иран заявил об ударах по зданию Министерства обороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Как утверждается, атака стала частью очередного этапа военной операции.