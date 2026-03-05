ISNA опубликовало видео разрушений после удара Ирана по зданию МО Израиля

Иран заявил об ударах по зданию Министерства обороны (МО) Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Разрушительные последствия ракетной атаки попали на видео, его опубликовало иранское агентство ISNA.

На кадрах видно крупный пожар на месте попадания, поврежденные здания и несколько искореженных автомобилей, оказавшихся под завалами. Над районом поднимается густой дым, на земле лежат обломки конструкций.

Ракеты и беспилотники КСИР обошли американскую систему ПРО

По данным агентства Fars, удар по израильским объектам нанес Корпус стражей исламской революции (КСИР). Как утверждается, атака стала частью очередного этапа военной операции.

В сообщении говорится, что в рамках 17-го этапа операции «Садек-4» иранские силы применили гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники. Целями, по заявлению источников, стали здание Минобороны Израиля и международный аэропорт Бен-Гурион.

Иранская сторона утверждает, что используемое вооружение смогло преодолеть американскую систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD, размещенную в регионе.

В КСИР также заявили об уничтожении нескольких радиолокационных станций. В подразделении отметили, что удар позволил вывести из строя как минимум семь современных радаров, которые использовались для контроля воздушного пространства.

Попытки перехвата Израилем ракеты из Ирана, Тель-Авив, Израиль, 5 марта 2026 года Кадр: Video Obtained By Reuters

Тегеран нанес удары по офису Нетаньяху

Накануне в Тегеране заявили и о других атаках на израильские объекты. По словам советника командующего КСИР Хамидрезы Могаддамфара, переданным телеканалом Al Jazeera, за последние дни иранские силы трижды наносили удары по зданию Генерального штаба армии Израиля.

Кроме того, по его утверждению, был атакован один из офисов премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Он также добавил, что в результате удара могли погибнуть несколько высокопоставленных сотрудников канцелярии главы правительства.

Иран вновь пригрозил Израилю ударом по ядерному реактору в Димоне

На фоне эскалации конфликта иранские источники вновь заговорили о возможности атак на ядерную инфраструктуру Израиля. По информации ISNA, если США и Израиль продолжат попытки смены власти в Тегеране, Иран может нанести удар по атомному реактору в городе Димона.

Именно там расположен один из ключевых исследовательских центров ядерной программы Израиля. В городе с населением около 40 тысяч человек находится реактор, который, по данным ряда экспертов, может использоваться для получения оружейного плутония. Помимо военных задач, на объекте также производят радиоактивные изотопы для медицинских и научных целей.

По оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Израиль может располагать примерно 80 ядерными боеголовками.

Подземная автостоянка — бомбоубежище во время конфликта США и Израиля с Ираном, Тель-Авив, Израиль, 4 марта 2026 года Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Как оценивают продолжительность конфликта в Иране и США?

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Тегеране заявили, что готовы продолжать конфликт столько, сколько потребуется. Так, советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер отметил, что страна не намерена отступать и может вести войну так же долго, как во время ирано-иракского конфликта 1980-1988 годов. По словам Мохбера, Тегеран полностью утратил доверие к Вашингтону и не рассматривает возможность возобновления переговоров с Белым домом.

Тем временем в США начали готовиться к затяжному противостоянию. Как сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы Пентагона, американские военные рассчитывают, что операция против Ирана может продлиться не менее ста дней.