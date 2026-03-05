Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 5 марта 2026Мир

Появились новые кадры пуска иранских ракет

Опубликованы новые кадры пуска иранских ракет по целям на Ближнем Востоке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: Telegram-канал / «Военный обозреватель»

Новые кадры пуска иранских ракет по целям на Ближнем Востоке. Их опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее канал «Военная хроника» допустил, что Ирану удалось поразить эсминец типа «Арли Берк» Военно-морских сил США противокорабельной ракетой Ghadr-380 («Гадр-380»). Ракета с дальностью более тысячи километров стала развитием семейства крылатых ракет Paveh.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала следующую фазу атак на Иран, целью которой станут бункеры с баллистическими ракетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    В российском регионе обрушилась крыша жилого дома

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

    Зеленский задался новым вопросом о России и Путине

    Появились новые кадры пуска иранских ракет

    Одно заявление Путина вызвало «психологическую травму» у стран ЕС

    Командира диверсионно-разведывательной группы ВСУ ликвидировали

    Трамп вновь выступил в защиту Нетаньяху

    Людям с бессонницей дали простой совет

    Глава МИД Ирана дал прогноз по «плану Б» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok