Появились новые кадры пуска иранских ракет

Опубликованы новые кадры пуска иранских ракет по целям на Ближнем Востоке

Новые кадры пуска иранских ракет по целям на Ближнем Востоке. Их опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее канал «Военная хроника» допустил, что Ирану удалось поразить эсминец типа «Арли Берк» Военно-морских сил США противокорабельной ракетой Ghadr-380 («Гадр-380»). Ракета с дальностью более тысячи километров стала развитием семейства крылатых ракет Paveh.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала следующую фазу атак на Иран, целью которой станут бункеры с баллистическими ракетами.