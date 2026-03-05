Путин призвал разобраться с сохранением репродуктивного здоровья бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил во время встречи в Кремле с представительницами разных профессий.
Путин назвал условия, в которых военнослужащие находятся на фронте суровыми и способными оказать воздействие, в том числе на репродуктивную систему. «Спят на земле — это тяжелая работа. Кроме всего прочего, это опасно для жизни и здоровья», — отметил глава государства.
Президент также добавил, что лично изучит предлагаемые меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов и передаст информацию в Минздрав.
Ранее Путин высказался об использовании войсками в зоне СВО неподконтрольных видов связи, заявив, что это может нести опасность.