Путин призвал разобраться с сохранением репродуктивного здоровья бойцов СВО

Путин призвал разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил во время встречи в Кремле с представительницами разных профессий.

Путин назвал условия, в которых военнослужащие находятся на фронте суровыми и способными оказать воздействие, в том числе на репродуктивную систему. «Спят на земле — это тяжелая работа. Кроме всего прочего, это опасно для жизни и здоровья», — отметил глава государства.

Президент также добавил, что лично изучит предлагаемые меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов и передаст информацию в Минздрав.

Ранее Путин высказался об использовании войсками в зоне СВО неподконтрольных видов связи, заявив, что это может нести опасность.