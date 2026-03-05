Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:00, 5 марта 2026Россия

Путин призвал разобраться с сохранением репродуктивного здоровья бойцов СВО

Путин призвал разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил во время встречи в Кремле с представительницами разных профессий.

Путин назвал условия, в которых военнослужащие находятся на фронте суровыми и способными оказать воздействие, в том числе на репродуктивную систему. «Спят на земле — это тяжелая работа. Кроме всего прочего, это опасно для жизни и здоровья», — отметил глава государства.

Президент также добавил, что лично изучит предлагаемые меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов и передаст информацию в Минздрав.

Ранее Путин высказался об использовании войсками в зоне СВО неподконтрольных видов связи, заявив, что это может нести опасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан пообещал силой добиться от Украины возобновления поставок нефти по «Дружбе». Зеленский в ответ решил натравить на него ВСУ

    В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

    Названы основные проблемы немецкого автопрома

    СВР сочла партнерство с Западом практически невозможным

    В Госдуме отреагировали на задержание бывшего первого замминистра обороны России

    На Украине назвали новых конкурентов Зеленского на выборах

    Одинокая блогерша купила свадебное платье и объяснила внезапный порыв

    Бывший соратник Трампа неожиданно высказался об операции против Ирана

    Россиянин поджег полицейскую машину на территории отдела

    Китай оценил идею продления безвизового режима для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok