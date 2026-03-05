Путин внес трех россиян в спецсписок

Президент Путин поблагодарил трех сотрудников атомной отрасли на Урале

Президент России Владимир Путин поблагодарил трех сотрудников атомной отрасли из Свердловской области. Соответствующее распоряжение главы государства появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Поощрений за многолетнюю успешную работу удостоились три сотрудника новоуральского филиала АО «Гринатом»: эксперт группы портальных и интернет-систем Юрий Агафонов, функциональный архитектор Виктория Горбунова, ведущий специалист группы систем собственной разработки Александр Осипкин.

До этого сообщалось, что Владимир Путин присвоил вице-премьеру Денису Мантурову звание Героя России.

С 2012 по 2024 год Денис Мантуров руководил Минпромторгом. Он стал заместителем председателя правительства вскоре после начала спецоперации на Украине. Летом того же года Мантуров возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. Первым вице-премьером он был назначен в 2024-м, в правительстве занимается вопросами оборонно-промышленного комплекса.

