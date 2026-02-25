Мантуров стал Героем России

Золотов: Путин присвоил вице-премьеру Мантурову звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил вице-премьеру Денису Мантурову звание Героя России. Об этом стало известно из поздравления главы Росгвардии Виктора Золотова.

В Росгвардии прошло расширенное заседание коллегии. Глава ведомства поблагодарил собравшихся за участие и отдельно обратился к зампреду правительства, ставшему Героем России.

«От имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», — подчеркнул Золотов. Мантуров был именинником 23 февраля.

С 2012 по 2024 год Денис Мантуров руководил Минпромторгом. Он стал заместителем председателя правительства вскоре после начала спецоперации на Украине. Летом того же года Мантуров возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. Первым вице-премьером он был назначен в 2024-м, в правительстве занимается вопросами оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Мантуров рассказал, что развертывание Российской орбитальной станции начнется с 2028 года.